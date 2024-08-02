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Adana'daki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 5 Personel Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınında görevli helikopter , Gökdere Barajı'ndan su alırken düştü. 5 personel sağ olarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:42
Adana'daki Orman Yangınında Helikopter Kazası: 5 Personel Kurtarıldı

Adana'daki Orman Yangınında Helikopter Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek amacıyla müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM) helikopterinin bir kazaya karıştığı bildirildi.

Olayın Detayları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gökdere Barajı'ndan su almakta olan helikopterin kırıma uğradığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yaralı Mürettebatın Durumu

OGM'nin açıklamasına göre, saat 15.45'te başlayan orman yangınını söndürmek için görevde bulunan Mi-8 tipi helikopter, saat 16.20'de Gökdere Barajı üzerinde su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayda 3’ü Rus uyruklu olmak üzere toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. OGM, “Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

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