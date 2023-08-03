Adına kayıtlı arabası olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeme yapmayan trafiğe çıkamayacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki binlerce araç sahibini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Türkiye'deki binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait ikinci taksit ödemeleri için süre uzatıldı. Bu süre, gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve 7440 sayılı Kanun kapsamındaki taksitlerin ödeme süresini de içine alıyor.

4 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılına ait bazı vergi ve beyan yükümlülüklerinin süresinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, aynı tarihe kadar verilmesi gereken Ba-Bs formları ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süreleri de uzatılmıştır.

Bu süre uzatımı sayesinde, vergi mükellefleri ödemelerini ve beyanlarını daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeleri yaparak süreleri duyurmuş oldu.

Vatandaşlar, 4 Ağustos tarihine kadar gerekli ödemeleri ve beyanları zamanında yaparak vergi yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Bu sayede, vergi konusundaki işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacak.