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Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

İl ve ilçe müdürlükleri ile birlikte muhtarlıklardaki ÇKS kayıtlarının üretim yılının Mart ayı içinde 15 gün süreyle durdurulur. Bu süre içerisinde yalnızca hissedarların veya mirasçıların itirazları dikkate alınacaktır. Bu yeni düzenlemenin amacı tarım arazisi tescilinde şeffaflığı artırmak ve mülkiyet anlaşmazlıklarını en aza indirmektir.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 18:36
Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

ÇKS kayıtları, Mart ayı içinde il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte muhtarlıklarda da 5 gün süreyle il ve ilçe genel merkezleri ile müdürlüklerde askıya alınacak. Bu süre içerisinde yalnızca hissedarların veya mirasçıların itirazları dikkate alınacaktır. Tapu siciline kayıtlı malikin ölmesi halinde, miras hakkı tescil edilmeyen taşınmaz, miras bırakılmamış mülk olarak kabul edilecek, itiraz olması halinde miras belgesi istenecektir.

Yeni düzenlemeye göre, sözleşme kapsamındaki alanın belirlenmesinde bundan sonra üretim yılına ait olan uydu görüntüleri ya da lokasyon komisyonları esas alınacak. Mirasçıların veya hissedarların bu varlıklara üretim yılının içinde itiraz etmeleri halinde, bu itirazlar dikkate alınarak ilgili kayıtlar kesinleştirilecektir.

Miras ve yazılı rehin yoluyla edinilen mallara ilişkin başvurularda da önemli değişiklikler yapılırken mirasçılar veya hissedarların bu mülklere itiraz etmeleri halinde, taahhüt süresi sonuna kadar ihtilaflı alanlar için geçerli olacak bir sözleşme akdedilecektir.

Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı

Yeni düzenleme kapsamında, il ve ilçe müdürlükleriyle mahtarlıklardaki ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayında 15 gün süreyle durdurulacak. Bu süre içerisinde yalnızca hissedarların veya mirasçıların itirazları dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, Tapu Siciline kayıtlı malikin ölmesi halinde, miras hakkı tescil edilmeyen taşınmazlar miras bırakılmamış mülk sayılacak.

Mirasçı bu mallara ilişkin yemine itiraz ederse miras belgesi ibraz etmesi gerekecektir. Başvuruda bulunduğunuz mülkteki hisselere sahip değilseniz, hissedarlarla bir kira sözleşmesi veya yazılı rehin vermeniz gerekecektir. Miras yoluyla edinilen arazinin mülkiyeti belli değilse, tüm hissedarların bir kira veya sözleşme imzalaması gerekir.

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