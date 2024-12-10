Afrika Finans Zirvesi, Merkez Bankası Başkanlarıyla Sona Erdi

Afrika Finans Zirvesi’nde Önemli Vurgular

Afrika Devletleri, Etiyopya ve Madagaskar merkez bankalarının başkanları, Afrika Finans Zirvesi'nde (AFIS) dengeli makroekonomik politikaların sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Ayrıca düzenleyici yasaların güçlendirilmesi ve finansal katılımın teşvik edilmesi konuları da önemli madde olarak gündeme geldi.

Finansal Gelişmeler ve Ekonomik Reformlar

AFIS'in son gününde, Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Madagaskar Merkez Bankası Başkanı Aivo Andrianarivelo ve Etiyopya Merkez Bankası Başkanı Mamo Esmelealem Mihretu, finansal piyasalardaki gelişmeler, düzenleyici zorluklar ve ekonomik görünüm hakkında fikirlerini paylaştı.

Mihretu, Etiyopya'nın döviz kuru serbestleştirme kararının geniş ekonomik reform programına uyumu hakkında bilgi vererek, bu reformun büyüme, üretkenlik, döviz kıtlığı, sürdürülemez borç, enflasyon ve özel sektöre krediye erişim eksikliği gibi sorunların çözümü açısından bir fırsat sunduğunu belirtti.

Döviz kuru serbestleştirme kararının ardından, Etiyopya para biriminin değer kaybettiğini ifade eden Mihretu, gelecekte bu kararın olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, reform sonrası döviz girişinin %60 oranında arttığını vurguladı; kahve ve altın ihracatındaki artışın da dikkate değer olduğunu ekledi.

Düzenleyici Engeller ve Kripto Para Düzenlemeleri

Brou, Afrika'daki finansal piyasaların daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bankaların sınır aşmasını engelleyen yasal engellerin kaldırılması gerektiğini savundu. Bölgesel grupların düzenlemelerinin uyumlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, madencilik, petrol, doğalgaz, tarım ve altyapı yatırımlarının önemine değindi.

Ayrıca kripto paraların düzenlenmesi konusundaki tüm katılımcılar arasında genel bir mutabakat sağlanmışken, Andrianarivelo, Madagaskar'ın henüz sağlam bir kripto para piyasasına sahip olmadığını belirtti. Mihretu ise merkez bankasının düzenleyici gözlem ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Brou, kripto varlıklar için yenilikçi ve uygun düzenleyici çerçeveler geliştirme planlarına değinerek, merkez bankalarının bu alanda daha esnek ve hızlı işlem yapma kabiliyeti kazanmaları gerektiğini vurguladı.