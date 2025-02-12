Afrikalı Alıcılar İstanbul'da Türk KOBİ'leri ile Buluştu

Afrikalı Alıcılar İstanbul'da Üreticilerle Buluştu

Afrika'nın farklı ülkelerinden 1500'den fazla iş insanı, İstanbul'da üretici ve ihracatçı KOBİ'ler ile bir araya geldi. 'Afrika ile Güçlü İş Birlikleri, Sürdürülebilir Gelecek' temasıyla düzenlenen 12. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı.

Ticaret Hacminde Büyük Artış

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 2003 yılındaki 5 milyar dolardan bugünkü 37 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Uçarmak, Afrika'nın GSYH'sinin son 6-7 yılda iki kat arttığını belirterek, Türkiye'nin Afrika ile olan ticareti daha da derinleştirmek için çalıştığını ifade etti.

THY ile Ticaret İmkanları Gelişiyor

Uçarmak, Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika ile olan bağlantılarını artırarak dünyaya ulaşım sağladığını belirtti. Dış temsilcilik sayısının 44'e ulaştığını ve bunun kısa süre içinde 50'yi aşmayı umduklarını ifade etti.

Sudan’dan İşbirliği Çağrısı

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil, Türkiye'nin sanayi gücüne dikkat çekerek, alt yapı geliştirme ve diğer alanlarda Türkiye ile işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

Fildişi Sahilleri’nden Ortaklık İhtiyacı

Fildişi Sahilleri Planlama ve Kalkınma Bölge Bakanı Toure Souleymane, genç bir nüfusa sahip olan Afrika'nın ortaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye ile işbirliğinin önemini vurguladı.

MÜSİAD’dan Dostluğa Dikkat

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu forumun dostluk ve kardeşliğin inşasına katkıda bulunacağını kaydetti. Afrika'nın ticari ilişkilerinin güçlendirileceği bir platform sunan bu etkinlik, Türkiye’nin Afrika'ya ihracat hedefine ulaşmasına ivme kazandıracak.

WCI Forum’un Geleceği

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'nin Afrika'ya yatırım seferberliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyerek, WCI Forum'un 2025 yılında Fildişi Sahilleri, Gana ve Etiyopya’da düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, Kayseri’de bir Afrika-Anadolu buluşması ve ABD'nin Chicago kentinde bir etkinlik yapılacak.

Afrikalı alıcılar ile Türk üretici ve ihracatçı KOBİ'lerini bir araya getiren etkinlik, yarın sona erecek.