Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya 10 Ülkeye Alabalık İhracatı

Alabalık İhracatı Avrupa'ya Yayılıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 250 ton alabalık üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen alabalıkların büyük bir kısmı, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi 10 Avrupa ülkesi'ne ihraç ediliyor.

Kooperatifin Gelişim Süreci

Yapağılı köyünde 31 yıl önce 20 ortakla kurulan kooperatif, devlet desteği ve öz sermaye ile her yıl büyümeye devam ediyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Demirayak, yıllık alabalık üretimlerinin %70'inin ihracata gittiğini belirtti. Demirayak, "Kooperatifimiz, bölgemize canlılık kazandırdı. 25 personelimizle çalışıyoruz" dedi.

Yeni Yatırımlar ve Projeler

Demirayak, geçtiğimiz yıl yeni havuzların eklenmesiyle üretim kapasitesini artırdıklarını ifade etti. Güneş Enerjisi Sistemi yatırımı sayesinde enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini aktaran Demirayak, "Devlet desteğiyle bu projeyi hayata geçirebilirsek, alabalık üretiminde önemli bir artış sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Düzenli Denetim Süreci

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu ise kooperatifteki alabalık tesisinin üretim ve ihracat sürecinin düzenli olarak denetlendiğini ifade etti. Karakuyu, "Bölgenin iklim ve su özellikleri, alabalık üretimine oldukça elverişli" dedi. Bu sayede, üretilen alabalıklar Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Romanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmektedir.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan kooperatifin tesisinde üretilen 250 ton alabalığın büyük kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan kooperatifin tesisinde üretilen 250 ton alabalığın büyük kısmı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.