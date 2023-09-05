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  3. Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı: Yıllık enflasyonda büyük şok

Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı: Yıllık enflasyonda büyük şok

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Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı: Yıllık enflasyonda büyük şok
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Piyasanın beklediği reakamlar da böylelikle ortaya çıktı. emmuz 2023 enflasyonu açıklanırken ENAG'ın ağustos ayı enflasyon oranının aylık 8,35, yıllık ise 83,96 olduğu belirtildi. İşte TÜİK'in resmi enflasyon istatistikleri.

Türkiye İstatistik Kurumu, uzun süredir beklenen Ağustos ayına ait nflasyon oranını açıkladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) temmuz ayı enflasyon oranı yıllık %44,50, aylık ise %8,2 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl bazında %47,83, aylık bazda ise %9,49 oldu.

Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı

Yıllık enflasyon Haziran'da son 18 aydaki en düşük seviye olan %38,21'e geriledi. Temmuz ayında tekrar yükseldi. İşte ağustos ayı enflasyon oranı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yıla göre %49,41 ve bir önceki aya göre %5,89 arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıl için %58,94, ay için ise %9,09 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı

2023 yılının Ağustos ayında (2003=100) TÜFE değişim oranı a/a %9,09, aya göre %43,06. 56.28 idi. Geçen yılın aynı ay verilerine göre en küçük artışı kaydeden ana grup ise %24,97 ile konut inşaatları oldu. Yıllık büyüme oranı en yüksek olan ana grubun %89,31 ile restoranlar ve oteller olduğu kaydedildi.

Ana harcama grubunda Ağustos 2023'te bir önceki ay verilerine göre en küçük artışı gösteren %3,11 ile Eğitim oldu. Öte yandan, Ağustos 2023'te bir önceki ay verilerine göre en yüksek büyüme oranına sahip ana grup ise %16,61 rakamıyla ulaştırma oldu.

Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı

Spesifik TÜFE endeksi (B) yıl için %63,52 ve ay için %9,32 oldu. Ağustos 2023'te çiğ gıda, enerji, alkol, tütün ve para hariç TÜFE aylık %9,32, yıllık %47,21 ve yıllık %63 değişti. 12 aylık ortalamaya göre %0,52 ve %57,77 şeklinde gerçekleşti.

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