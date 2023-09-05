Ağustos 2023 enflasyon oranı açıklandı: Yıllık enflasyonda büyük şok

Türkiye İstatistik Kurumu, uzun süredir beklenen Ağustos ayına ait nflasyon oranını açıkladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) temmuz ayı enflasyon oranı yıllık %44,50, aylık ise %8,2 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl bazında %47,83, aylık bazda ise %9,49 oldu.





Yıllık enflasyon Haziran'da son 18 aydaki en düşük seviye olan %38,21'e geriledi. Temmuz ayında tekrar yükseldi. İşte ağustos ayı enflasyon oranı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yıla göre %49,41 ve bir önceki aya göre %5,89 arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıl için %58,94, ay için ise %9,09 olarak gerçekleşti.





2023 yılının Ağustos ayında (2003=100) TÜFE değişim oranı a/a %9,09, aya göre %43,06. 56.28 idi. Geçen yılın aynı ay verilerine göre en küçük artışı kaydeden ana grup ise %24,97 ile konut inşaatları oldu. Yıllık büyüme oranı en yüksek olan ana grubun %89,31 ile restoranlar ve oteller olduğu kaydedildi.

Ana harcama grubunda Ağustos 2023'te bir önceki ay verilerine göre en küçük artışı gösteren %3,11 ile Eğitim oldu. Öte yandan, Ağustos 2023'te bir önceki ay verilerine göre en yüksek büyüme oranına sahip ana grup ise %16,61 rakamıyla ulaştırma oldu.





Spesifik TÜFE endeksi (B) yıl için %63,52 ve ay için %9,32 oldu. Ağustos 2023'te çiğ gıda, enerji, alkol, tütün ve para hariç TÜFE aylık %9,32, yıllık %47,21 ve yıllık %63 değişti. 12 aylık ortalamaya göre %0,52 ve %57,77 şeklinde gerçekleşti.