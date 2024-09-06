Ağustos 2023 Hazine Nakit Dengesi Raporu

Ağustos 2023 Hazine Nakit Dengesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ait nakit gerçekleşmelerini duyurdu. Verilere göre, Hazine nakit dengesi 194 milyar 618 milyon lira açık verdi.

Nakit Gelirler ve Giderler

Ağustos ayında Hazine'nin nakit gelirleri 732 milyar 569 milyon lira olarak hesaplanırken, nakit giderleri ise 932 milyar 187 milyon lira seviyelerine ulaştı.

Faiz Dışında Gerçekleşen Durum

Faiz dışı gider toplamı 840 milyar 901 milyon lira olurken, faiz ödemeleri 91 milyar 286 milyon lira olarak kaydedildi. Faiz dışı denge ise 108 milyar 332 milyon lira açık verdi.

Kur Farkları ve Kasa/Banka Hesabı

Kur farklarından kaynaklanan artış 13 milyar 716 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa ve banka net hesabında ise 130 milyar 110 milyon lira düşüş görüldü.

Ağustos ayı için ortaya çıkan toplam nakit açığı, Türkiye ekonomisinin nakit yönetimi açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.