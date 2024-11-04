Ağustos 2023’te Firmaların Net Döviz Açığı Arttı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Durumu

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ağustos 2023 itibarıyla 130 milyar 120 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde firmaların döviz varlıkları 428 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 8 milyar 189 milyon dolar yükseldi.

Döviz Pozisyonu Açığındaki Artış

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 7 milyar 761 milyon dolar artarak belirtilen seviyelere çıkmıştır. Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki ay ile kıyaslandığında yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler toplamda 403 milyon dolar ve 40 milyon dolar azalmıştır. Bununla birlikte, yurt dışına doğrudan yapılan sermaye yatırımları ile ihracat alacaklarında sırasıyla 529 milyon dolar ve 341 milyon dolar artış gözlemlenmiştir.

Borç ve Kredilerdeki Değişimler

Ağustos ayında yurt içinden sağlanan nakdi krediler 5 milyar 695 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 2 milyar 768 milyon dolar artış göstermiştir. Diğer yandan, ithalat borçları 274 milyon dolar azalma göstermiştir. Yükümlülüklerin vade yapısı incelendiğinde, Ağustos 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Temmuz 2024 dönemine göre 3 milyar 243 milyon dolar, uzun vadeli kredilerin ise 2 milyar 452 milyon dolar arttığı kaydedilmiştir.

Kısa Vadeli Varlıklar ve Yükümlülükler

Ayrıca, yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanların 314 milyon dolar, uzun vadeli olanların ise 2 milyar 180 milyon dolar arttığı bildirilmektedir. Ağustos döneminde kısa vadeli varlıklar 136 milyar 748 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 107 milyar 178 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 29 milyar 570 milyon dolar olarak kaydedilmiş, Temmuz 2024 dönemine göre 3 milyar 658 milyon dolar azalmıştır.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 36 olarak belirlenmiştir.