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Ağustos 2024'te Konut Fiyat Endeksi Yüzde 3,6 Arttı

Konut Fiyat Endeksi Ağustos 2024'te aylık yüzde 3,6, yıllık ise yüzde 34,3 arttı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:18
Ağustos 2024'te Konut Fiyat Endeksi Yüzde 3,6 Arttı

Konut Fiyat Endeksi'nde Artış Rüzgarı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos 2024 dönemi için önemli artışlar kaydetti. Aylık bazda %3,6 oranında bir yükseliş gözlemlenirken, yıllık artış ise %34,3 seviyesinde belirlendi.

Endeks Değeri ve Eğilimler

KFE, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanıyor. Ağustos ayı sonunda, endeks değeri 146,4 olarak kaydedildi. Ancak, bu dönemde reel azalış oranın %11,6 olduğu dikkat çekti.

Büyük Şehirlerdeki Artışlar

Ağustos ayı ile ilgili olarak, büyük şehirlerdeki KFE değişimleri de merak konusu oldu. Buna göre, İstanbul’da bir önceki aya göre %5,5, Ankara’da %4,3 ve İzmir’de %2 artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da %27,1, Ankara'da %35,6 ve İzmir’de %32,4'lük bir yükseliş söz konusu.

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