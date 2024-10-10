Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi

Ticaret Borsalarında Fındık Satışları

Ağustos 2024 döneminde ticaret borsalarında kaydedilen fındık satışları dikkat çekti. Giresun Ticaret Borsası (GTB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ay içerisinde 33 bin tonun üzerinde fındık işlemi gerçekleştirildi.

İstatistikler ve İşlem Miktarları

Gerçekleştirilen fındık satışlarının detayları paylaşıldı. Ağustos ayında borsalar aracılığıyla toplamda 33 bin 218 ton yeni sezon ürün fındık satıldı.

İşlem Göre Yerler

En fazla fındık işleminin yapıldığı yer Düzce/Bolu oldu; bu bölgede 9 bin 817 ton fındık satıldı. Düzce'yi, 6 bin 645 ton ile Sakarya, 5 bin 927 ton ile Ordu ve 4 bin 213 ton ile Giresun takip etti.

Böylece, fındık borsasında büyük miktarda işlem yapılması, sektör için umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.