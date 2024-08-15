Ağustos Ayında New York ve Philadelphia İmalat Endekslerinde Daralma Gözlemlendi

New York ve Philadelphia İmalat Endeksleri Ağustos'ta Daraldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York ve Philadelphia şubeleri, ağustos ayında imalat endekslerinin daralma gösterdiğini açıkladı. İki şehirdeki imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anketlerin sonuçları, sektördeki zayıflığı gözler önüne serdi.

New York Fed İmalat Endeksi Raporu

New York Fed'in yayımladığı rapora göre, imalat endeksi ağustosta 1.9 puan artışla eksi 4.7 olarak belirlendi. Piyasada beklenen değer ise eksi 5.9 idi. Bu, art arda dokuzuncu ayda daralma yaşandığını gösteriyor; temmuz ayındaki endeks eksi 6.6 olarak kaydedilmişti.

Yeni Sipariş ve Sevkiyat Endeksleri

Ağustos ayında yeni sipariş endeksi 7.3 puan azalarak eksi 7.9'a gerilerken, sevkiyat endeksi de 3.6 puanlık bir düşüşle 0.3 seviyesine düştü. Gelecek altı aya dair iyimserlik ise 2.9 puan azalışla 22.9'a indi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi İlk Kez Daraldı

Philadelphia Fed'in açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 20.9 puanlık bir düşüşle eksi 7 değerine gerileyerek, ocak ayından bu yana ilk kez daralmaya işaret etti. Piyasa beklentileri, endeksin 5.4 değerini alması yönündeydi ve temmuz ayında endeks 13.9 olarak kaydedilmişti.

Yeni Sipariş ve İstihdam Endekslerindeki Düşüş

Philadelphia'daki yeni sipariş endeksi, 6 puan azalışla 14.6'ya, sevkiyat endeksi ise 19 puan düşerek 8.5'e indi. Ayrıca, istihdam endeksi de 9.5 puanlık bir azalışla eksi 5.7 seviyesine geriledi.

Bu iki imalat endeksi, sıfırın üzerinde değer alması durumunda büyümeyi, sıfırın altında olmasının ise daralmayı işaret ettiğini göstermektedir.