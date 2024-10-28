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Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider

Türkiye'nin elektrik üretimi ağustosta azaldı, doğal gaz santralleri en büyük payı elinde tuttu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:55
Ağustos Ayında Türkiye'de Elektrik Üretiminde Düşüş: Doğal Gaz Santralleri Lider

Türkiye'de Elektrik Üretimi Düşüş Gösterdi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, 2023 yılı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,53 azalarak 31 milyon 215 bin 885 megavatsaat seviyesine geriledi.

Üretimde Kaynak Dağılımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, ülkenin lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 23,4'ü ithal kömürden, yüzde 17,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 12,6'sı linyit santrallerinden ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden elde edildi. Diğer kaynaklar arasında biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit de yer aldı.

Elektrik Tüketimi Artış Göstermekte

Aynı dönemde faturalanan elektrik tüketim miktarı ise yüzde 4,11 artarak 27 milyon 588 bin 710 megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüketimin yüzde 34,6'sı sanayi, yüzde 27,4'ü mesken aboneleri ve yüzde 27'si kamu ile özel hizmetler sektöründen geldi. Aydınlatma payı %1,5, tarımsal faaliyetlerin payı ise %9,3 olarak kaydedildi.

Tüketici Sayısı ve Kurulu Güçte Artış

Ağustos ayında elektrik tüketici sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,83 artarak 50 milyon 284 bin 488 kişiye ulaştı. Mesken tüketicileri yüzde 1,8, tarımsal tüketiciler yüzde 2,8, aydınlatma tüketicileri yüzde 1,5 ve diğer abonelerin sayısında yüzde 1,9 artış görüldü; sanayi tüketicilerinde ise yüzde 6,5 düşüş kaydedildi.

Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 477 megavat seviyesine ulaştı. Kurulu gücün yüzde 25,4'ü doğal gaz çevrim santrallerine, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik santrallerine, yüzde 12,6'sı rüzgar santrallerine ve yüzde 10,8'i ithal kömür santrallerine aitti; geriye kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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