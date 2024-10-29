DOLAR
34,29 0,06%
EURO
37,08 0%
ALTIN
3.031,31 -0,28%
BITCOIN
2.441.376,75 -2,34%

Ağustos Ayında Türkiye'nin LPG İthalatında Düşüş

Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yıla göre %4,22 azaldı. İhracatta ise büyük bir artış görüldü.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:09
Ağustos Ayında Türkiye'nin LPG İthalatında Düşüş

Ağustos 2023'te LPG İthalatı Azaldı

Türkiye, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatında ağustos ayında dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Geçen yılın aynı ayına göre %4,22 azalarak toplam 375 bin 52 ton LPG ithal edildi.

EPDK Raporu Detayları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ağustosa ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, ithalat işlemleri çeşitli ülkelerden gerçekleştirildi. Cezayir, ABD, Rusya, Nijerya, Senegal, Kazakistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden LPG alındı.

İhracatta Önemli Artış

Ağustos ayı itibarıyla, LPG ihracatı ise %142,3 oranında artış gösterdi ve toplam 45 bin 957 tona ulaştı. Ülkemiz, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, BAE, Lübnan, Yunanistan, Almanya, Şeyseller, İsviçre, Danimarka ve Türkiye serbest bölgesi olmak üzere toplam 11 ülke ve bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirdi.

Üretimde Düşüş

Bu dönemde LPG üretiminde de bir azalma gözlemlendi. Üretim, önceki yıla göre %14,2 düşerek 82 bin 864 ton olarak belirlendi. Dağıtıcı lisansı sahipleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplamda yaklaşık 386 bin 667 ton LPG satışı gerçekleştirdi.

Pazar Payı Dağılımı

Söz konusu ayda, LPG satışlarında %83,75 pazar payıyla otogaz en çok tercih edilen ürün oldu. Bunun ardından %13,81 ile tüplü LPG ve %2,45 ile dökme LPG satışları geldi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustos Ayında Türkiye'nin LPG İthalatında Düşüş
2
2024'te Türk Sigorta Sektörü, 1.7 Trilyon Lirayı Aştı
3
SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti! Maaş zam oranı sonunda belli oldu: İşte yepyeni maaşlar
4
Faturayı ucuza getirmenin yolu burada! Tam 250 TL birden indirim yapılacak
5
Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı
6
Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak
7
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek