Ağustos Ayında Türkiye'nin LPG İthalatında Düşüş

Ağustos 2023'te LPG İthalatı Azaldı

Türkiye, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatında ağustos ayında dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Geçen yılın aynı ayına göre %4,22 azalarak toplam 375 bin 52 ton LPG ithal edildi.

EPDK Raporu Detayları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ağustosa ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, ithalat işlemleri çeşitli ülkelerden gerçekleştirildi. Cezayir, ABD, Rusya, Nijerya, Senegal, Kazakistan, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden LPG alındı.

İhracatta Önemli Artış

Ağustos ayı itibarıyla, LPG ihracatı ise %142,3 oranında artış gösterdi ve toplam 45 bin 957 tona ulaştı. Ülkemiz, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, BAE, Lübnan, Yunanistan, Almanya, Şeyseller, İsviçre, Danimarka ve Türkiye serbest bölgesi olmak üzere toplam 11 ülke ve bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirdi.

Üretimde Düşüş

Bu dönemde LPG üretiminde de bir azalma gözlemlendi. Üretim, önceki yıla göre %14,2 düşerek 82 bin 864 ton olarak belirlendi. Dağıtıcı lisansı sahipleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplamda yaklaşık 386 bin 667 ton LPG satışı gerçekleştirdi.

Pazar Payı Dağılımı

Söz konusu ayda, LPG satışlarında %83,75 pazar payıyla otogaz en çok tercih edilen ürün oldu. Bunun ardından %13,81 ile tüplü LPG ve %2,45 ile dökme LPG satışları geldi.