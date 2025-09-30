Ağustos Dış Ticareti: İhracatta İmalat %94,9, İthalatta Ara Malları %68,3

Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle, Genel Ticaret Sistemi kapsamındaki Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Açıklamaya göre, ihracat ve ithalat kompozisyonunda imalat sanayisi ve ara malları ön plana çıktı.

İhracatta sektör dağılımı

Ağustos ayında ihracatta imalat sanayisinin payı %94,9 olarak hesaplandı. Diğer sektörlerin payları ise tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,7 ve madencilik ve taş ocakçılığı %1,6 şeklinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise imalat sanayisinin payı %94,5, tarımın payı %3,3 ve madencilik-taş ocakçılığının payı %1,6 oldu.

İthalatta geniş ekonomik grup dağılımı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Ağustos ayında ithalatta ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %16,5 olarak hesaplandı. Ocak-Ağustos döneminde ise ara mallarının payı %68,9, tüketim malları %16,4 ve sermaye malları %14,4 oldu.

Ülke bazlı öne çıkanlar

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 773 milyon dolar ile Almanya aldı. Bunu 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 150 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya ve 978 milyon dolar ile Irak izledi. Söz konusu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırada 14 milyar 651 milyon dolar ile Almanya bulunurken, onu sırasıyla 11 milyar 5 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 673 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 736 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 574 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülke toplam ihracatın %29,6'sına karşılık geldi.

İthalatta Ağustos'ta ilk sırada 3 milyar 899 milyon dolar ile Çin yer aldı. Onu 3 milyar 286 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 258 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 148 milyon dolar ile İtalya izledi. Bu beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,8'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta da ilk sırayı 32 milyar 489 milyon dolar ile Çin aldı; ardından 28 milyar 554 milyon dolar ile Rusya, 19 milyar 910 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 277 milyon dolar ile ABD ve 10 milyar 676 milyon dolar ile İtalya geldi. İlk 5 ülkenin payı toplam ithalatta %43,2 olarak gerçekleşti.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla ihracat %5,4, ithalat %4,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise yıllık karşılaştırmada ihracat %1,9 artarken, ithalat %3,5 düştü.

ISIC Rev.4 sınıflamasına göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı Ağustos'ta %94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı ise %4,2 olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde bu paylar sırasıyla %94,5 ve %3,7 olarak gerçekleşti.

Ağustos'ta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ithalatı içindeki payı %11,4 olup, Ocak-Ağustos döneminde bu oranlar sırasıyla %81 ve %11,2 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %1,4 azalışla 19 milyar 556 milyon dolar, ithalat ise %2,7 düşüşle 24 milyar 608 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı %7,3 azalarak 5 milyar 52 milyon dolar'a geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos'ta %79,5 olarak gerçekleşti (geçen yılın aynı ayında %78,4).

Ocak-Ağustos döneminde Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat %4,6 artışla 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat %6,2 yükselişle 222 milyar 767 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret açığı %10,4 artışla 61 milyar 257 milyon dolar oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,5'e geriledi (geçen yılın aynı döneminde %73,6).

Not: Tüm veriler TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerinden alınmıştır.