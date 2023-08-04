Ağustos ek ödeme müjdeleriyle geldi! Başvuran çocuklu ailelere 818 TL devletten!

Devlet, ihtiyacı olan insanlara çok fazla mali yardım sağlıyor. Milyonlarca insan birçok alanda devlet finansmanından yararlandı. Aile Bakanlığı'ndan son anda çocukları anaokuluna başlayan ailelere yeni destek açıklaması yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla çocuğunu kreşe gönderen ailelere hibe ödeneceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş, onayın son anda verildiğini açıkladı. Kreş yardımının detayları değerlendirirken "Bu organize edilen ilk yardım olacak” dedi. Bakan Göktaş, geçen yıl başlatılan hibelerle ilgili yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 464 bin 408 çocuk için toplamda 818 lira hibe ödenerek anaokuluna başlayan öğrencilerin temel ihtiyaçları konusunun karşılanacağını söyledi. Göktaş, Geçen yıl kreşlere destek kapsamında 818 TL ödendiği, bu yıl kreşe başlayan öğrencilere de benzer desteğin verileceği açıklandı.





Devletin 7 ila 70 yaş arası kişilere verdiği destekler, halkın ihtiyaçlarına cevap vermede öncü olmakla birlikte eğitim hayatları için de verilen destekler özellikle dikkat çekmekte. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yardımlarla ilgili yukarıdaki açıklamasında şunları söyledi:

“Bu doğrultuda bakanlık, sosyal yardım alan hanelerden gelen ve milli eğitimde anaokullarına kayıt yaptıran 3 ila 5 yaş arası çocukların okul yıllarında giderlerini karşılayacaktır. Bu kapsam içerisinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 464.408 çocuğa 380,3 milyon TL kreş/kreş desteği sağladık. Bu yardımın amacı, yoksul ailelerin çocuklarının anaokulu çağından itibaren temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır."

Bakan Göktaş, verdikleri desteğin öğrencilerin eğitim ve aynı zamanda da öğretim hayatına başlayan veya devam eden öğrenciler için olduğunu söyledi. Çocukların eğitim hayatlarına hazırlık olarak önemli olan kreş ve kreşlerin desteğiyle geleceklerini bize emanet eden çocuklarımızın yanındayız” diye konuştu.

Geçen yıl başlatılan yardımın 818 TL ile başladığını belirten Bakan Göktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu rakamın artacağı tahmin edildiğini ifade etti.