Ağustos'ta Elektrik Üretimi %4,1 Arttı: Rüzgar ve Güneş Öne Çıktı

FUAT KABAKCI - Türkiye'de ağustosta elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarken; üretimin yaklaşık yüzde 42'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Aynı dönemde elektrik tüketimi de klima kullanımının etkisiyle yüzde 3 yükseldi.

Üretim ve tüketim verileri

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgiye göre, ağustosta elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 34 milyon 765 bin 986 megavatsaat olurken, tüketim ise 34 milyon 365 bin 931 megavatsaat olarak gerçekleşti. Sıcak havaların etkili olduğu ayda, soğutma ihtiyacına bağlı klima kullanımı tüketim artışında öne çıkan faktör oldu.

Kaynak bazlı değişim: Rüzgar ve güneş başı çekti

Kaynak bazında, geçen yılın aynı ayına kıyasla en büyük üretim artışı 1 milyon 298 bin 967 megavatsaat ile rüzgar enerji santrallerinde görüldü. Bunu 994 bin 724 megavatsaat artışla güneş enerjisi santralleri ve 119 bin 136 megavatsaat ile doğal gaz santralleri takip etti. Buna karşın hidroelektrik santrallerinin üretimi aynı dönemde 846 bin 359 megavatsaat azaldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle) sağlanan üretim toplam üretimin yüzde 41,7yüzde 10,8 artış gösterdi.

Kaynak sıralaması ve doğalgaz verileri

Ay genelinde kaynakların üretim sıralamasında ilk sırada 8 milyon 532 bin 188 megavatsaat ile doğal gaz yer aldı. Bunu 7 milyon 263 bin 242 megavatsaat ile ithal kömür, 4 milyon 552 bin 804 megavatsaat ile rüzgar, 4 milyon 474 bin 554 megavatsaat ile hidroelektrik ve 4 milyon 31 bin 42 megavatsaat ile güneş enerjisi santralleri izledi. Kalan üretim diğer kaynaklardan sağlandı.

Hidroelektrik santrallerindeki üretim düşüşü, güneş ve rüzgar enerjisindeki artışla telafi edildi. Öte yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre ağustosta şebekeye verilen gaz miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,8 artarak 4,3 milyar metreküpe yükseldi; elektrik üretim tarafında ise geçen yılın aynı ayına göre ciddi bir artış görülmedi.