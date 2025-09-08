Ağustos'ta En Yüksek Aylık Reel Getiri BIST 100'de (%4,6)

Ağustos Verileri: BIST 100 Öne Çıktı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta aylık en yüksek reel getiri %4,6 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜİK, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Aylık Sonuçlar

TÜİK verilerine göre, ağustosta aylık en yüksek reel getiri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,6 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %0,77 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın %0,33, dolar %0,95 ve avro %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %1,21, DİBS %1,15 ve külçe altın %0,10 reel getiri sağladı; dolar %0,52 ve avro %0,96 kayba yol açtı.

Üç Aylık Değerlendirme

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,82, TÜFE ile indirgendiğinde %12,12 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,47, TÜFE ile indirgendiğinde %0,31 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı Aylık Değerlendirme

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,64, TÜFE ile indirgendiğinde %14,14 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,91, TÜFE ile indirgendiğinde %1,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllık Değerlendirme

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,44, TÜFE ile indirgendiğinde %22,80 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,65, DİBS %3,70, avro %2,36 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar %3,11 ve BIST 100 endeksi %11,02 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %7,94 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %2,38, avro %3,63, dolar %8,79 ve BIST 100 endeksi %16,23 kayba yol açtı.