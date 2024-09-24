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Ağustosta Elektrikli Araç Şarj Noktaları Yüzde 6,7 Arttı

Elektrikli araç şarj noktası sayısı ağustosta %6,7 artarak 22 bin 485'e ulaştı, bu da sektördeki büyümeyi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:04
Ağustosta Elektrikli Araç Şarj Noktaları Yüzde 6,7 Arttı

Elektrikli Araç Şarj Noktaları Artış Gösterdi

Eylül 2023 itibarıyla, elektrikli araç şarj noktası sayısı ağustos ayında önceki aya göre yüzde 6,7’lik bir artışla 22 bin 485'e yükseldi. Bu artış, enerji sektöründeki büyümenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni İstatistikler ve Gelişmeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, elektrikli araç şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de artış göstererek 1390 megavat seviyesine ulaştı. Artan Soket Sayıları

Ağustos ayı itibarıyla şarj noktalarının sayısındaki artış, AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) şarj noktaları arasında da gözlemleniyor. AC şarj noktası sayısı 13 bin 456'dan 14 bin 226'ya yükselirken, DC şarj noktası sayısı ise 7 bin 614'ten 8 bin 259'a çıkmıştır.

Elektrikli Araç Sayısındaki Artış

Bu dönemde, elektrikli araç sayısının da artış göstermesi dikkati çekiyor. Temmuz ayında 132 bin 600 olarak kaydedilen elektrikli araç sayısı, ağustosta yüzde 4,4 artışla 138 bin 429'a ulaştı.

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