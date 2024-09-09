Ağustosta Külçe Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Ağustosta Külçe Altın Ön Planda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının performansını açıkladı. Buna göre, külçe altın, aylık bazda en yüksek reel getiri sağladı.

Reel Getiri Oranları

Ağustosta, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göz önüne alındığında külçe altın, yüzde 4,01 oranında en yüksek reel getiri sağlarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 4,82 oranında göründü.

Diğer yatırım araçlarından avro, Yİ-ÜFE ile yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64, dolar ise yüzde 0,6 getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 kayıplar yaşadı.

Uzun Dönem Performansı

Mevduat faizi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile yüzde 6,84, TÜFE ile yüzde 4,42 oranlarında en yüksek reel getiriyi sunarak dikkat çekti.

Yıllık değerlendirmelerde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 18,15 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,58 kaybettirdi.

Sonuç olarak, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, yatırımcılar için külçe altın istikrarlı bir getiri kaynağı olmaya devam ediyor. Ekonomik koşullarda değişiklikler beklense de, geçmiş performansı yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır.