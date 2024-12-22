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Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına yeniden seçilerek, Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada daha da ileri taşımak için hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:09
Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ahmet Güleç, MOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantıda oluşturulan yeni yönetim kurulu üyeleri arasında Ercan Ata, Nuri Gürcan, Murat Tunç, Hasan Arapoğlu, Davut Karaçak ve İsmail Biçer yer aldı.

Oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilen Güleç, MOSFED'in 10 yıllık süreçte sektöre kazandırdığı ivmeyi değerlendirdi. Birlikte yazılan başarı hikayesinin teknolojiden tasarıma, sürdürülebilir büyümeden global vizyona kadar uzandığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"2028'de dünya mobilya ticaretinde yüzde 3 pay hedefiyle, 1 milyar insana dokunmak için kararlıyız. Bugün, hep birlikte geleceği şekillendiriyoruz. Çünkü biz, 10'dan sonraya da hazırız. Zorlu koşullarda çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tasarım ve inovasyon odağında büyümeyi hedefliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ve Furnishings & Design Istanbul gibi dünya çapında dikkat çeken organizasyonlar düzenledik. Türk mobilyasının global arenada hak ettiği değeri görmesi için güçlü adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz."

Türk Mobilya Sektörünün Yükselişi

Ahmet Güleç, MOSFED'in Türk mobilya sektörünü uluslararası arenada üst sıralara taşımayı sürdürdüğüne dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Sektör olarak son 10 yılda o kadar büyük bir yol katettik ki, dünyanın bütün kategorilerde üretim yapabilen 4 mobilya ülkesinden biri ve dünyanın ise 7'nci büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldik. Bunu hedefli stratejimiz, yüksek adaptasyon becerimiz, 45 bini aşkın üreticimiz ve 500 bine yakın çalışanımızla başardık. Son 10 yılda ayağa kalktık ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir üretici durumuna geldik. Bu tablo potansiyelimizi tam olarak ortaya koymamız halinde dünyadaki etkimizin daha da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Bunun için de sorunlarımızı net bir şekilde tarif etmemiz, çözümleri ortaya koymamız ve geri adım atmadan bunu uygulamamız gerekiyor."

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi. Federasyondan...

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi. Federasyondan...

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanlığına, Ahmet Güleç yeniden seçildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MOSFED'in kuruluşunun 10. yılının kutlandığı 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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