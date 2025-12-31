Aile Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Proje 81 ile yayıldı, kredi destekleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2025 yılı içinde gerçekleştirilen desteklere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, projenin Aile Yılında Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde 81 ilde yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Evlenecek çiftlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin liraya; 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükselttik. Bugüne kadar 136 bin 276 gencimiz, bu Fon’dan yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca projeden faydalanan ve 48 ayda çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerini her bir çocuk için 12 ay erteleme kararı aldık."

Bakanlık, destekten yararlanan genç sayısını 136 bin 276 olarak açıklarken toplam ödemenin 8 milyar 59 milyon lira olduğunu vurguladı. Ayrıca projeden faydalanıp çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerinde her çocuk için 12 ay erteleme uygulanacağı bildirildi.

