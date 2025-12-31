DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Aile Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 136 bin 276 gence 8 milyar 59 milyon lira ödendiğini ve geri ödemelerin çocuk başına 12 ay ertelendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:26
Aile Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme

Proje 81 ile yayıldı, kredi destekleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2025 yılı içinde gerçekleştirilen desteklere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, projenin Aile Yılında Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde 81 ilde yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Evlenecek çiftlere yönelik 150 bin liralık faizsiz kredi desteğini her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin liraya; 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükselttik. Bugüne kadar 136 bin 276 gencimiz, bu Fon’dan yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 8 milyar 59 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca projeden faydalanan ve 48 ayda çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerini her bir çocuk için 12 ay erteleme kararı aldık."

Bakanlık, destekten yararlanan genç sayısını 136 bin 276 olarak açıklarken toplam ödemenin 8 milyar 59 milyon lira olduğunu vurguladı. Ayrıca projeden faydalanıp çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerinde her çocuk için 12 ay erteleme uygulanacağı bildirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİYLE 8 MİLYAR 59...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİYLE 8 MİLYAR 59 MİLYON LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demirci Halı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Protokolü İmzalandı
2
Osmangazi’de Pazar Hizmetleri Güçleniyor: Belediye ile Pazarcılar Odası Protokolü
3
Aile Bakanlığı: Evlenecek Gençlere 8 milyar 59 milyon lira ödeme
4
Mersin'de Halk Kart ve Öğrenim Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı
5
Vezirköprü'de Süt Üretimi Masaya Yatırıldı
6
Aydın’da Yılın Son Günü Kuruyemişçilere Akın: Tuğba Kuruyemiş’te Yoğunluk
7
Muğla’da 112’ye asılsız ihbar cezası 18.823 TL’ye yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları