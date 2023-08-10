Aile Bakanlığı her haneye yardım dağıtacak! e-Devlet'ten başvuran 3.572 TL yardımı kapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Başvuranlara 3 bin 571 TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPANLARA 3 BİN 571 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek olmaya devam ediyor. SED ödemelerine gelen zamlar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Memur maaşlarına yapılan yüzde 17.55 oranındaki zamlar sonrasında SED ödemelerine de zam geldi ve güncel tutarlar 3 bin 571 TL oldu. SED ödemelerinden faydalanmak için belirli şartların taşınması gerekiyor.





SED ödemelerinden bakım tedbir kararı verilen ve sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı üstlenen çocuklar, ekonomik şartlar sebebiyle korunmaya alınan muhtaç kişiler, desteklenmedikleri sürece ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar SED ödemelerinden faydalanabiliyor. Aynı zamanda iş ve meslek edinme kursları ve eğitimi devam eden gençler de ödemelerden faydalanabiliyor. Çocukların eğitimleri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için maddi anlamda destekler son hızıyla devam ediyor.