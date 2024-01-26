Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere aylık 4.764 TL yardım başlıyor

Sosyal destek ödemeleri gün geçtikçe artış gösterirken bu defa Gazianteplileri yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir ödeme açıklaması gelirken şartlar belli oldu. İşte detaylar...

Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere aylık 4.764 TL yardım başlıyor
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Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sosyal ödemeler dar gelirli vatandaşları kapsarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tek başına yaptığı yardımların yanında SGK ile işbirliği üzerinde yeni duyuruda bulundu. 2024 yıında devam eden destek ödemeleri için güncel açıklama geldi.

BAKANLIĞIN DESTEK ÖDEMELERİNE ARTIŞ
Bakanlık, engelli vatandaşlar için destek verirken SGK ile ortaklaşa olarak engelli maaşlarının tutarında artış yapılacağı açıklandı. 2024 yılı için engelli maaşları duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarla beraber 4 bin TL'yi aştığı görüldü.

engelli maaşYüzde 40 ve üzeri engelli bulunan bireyler için 4.763 TL ödeme ocak ayıyla beraber ödemesi gerçekleşecek. Engelli maaşından yararlanmak için yüzde 40 ve üzeri engelin sağlık raporu ile kanıtlanması gerekir. E devlet tarafından gerçekleşecek başvurular için onay sonrasında ödemeler hesaplarda yerini alacak.

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