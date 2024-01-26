Aile Bakanlığı kesenin ağzını açtı! Dar gelirlilere aylık 4.764 TL yardım başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sosyal ödemeler dar gelirli vatandaşları kapsarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tek başına yaptığı yardımların yanında SGK ile işbirliği üzerinde yeni duyuruda bulundu. 2024 yıında devam eden destek ödemeleri için güncel açıklama geldi.



BAKANLIĞIN DESTEK ÖDEMELERİNE ARTIŞ

Bakanlık, engelli vatandaşlar için destek verirken SGK ile ortaklaşa olarak engelli maaşlarının tutarında artış yapılacağı açıklandı. 2024 yılı için engelli maaşları duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarla beraber 4 bin TL'yi aştığı görüldü.



Yüzde 40 ve üzeri engelli bulunan bireyler için 4.763 TL ödeme ocak ayıyla beraber ödemesi gerçekleşecek. Engelli maaşından yararlanmak için yüzde 40 ve üzeri engelin sağlık raporu ile kanıtlanması gerekir. E devlet tarafından gerçekleşecek başvurular için onay sonrasında ödemeler hesaplarda yerini alacak.

