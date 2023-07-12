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Aile Bakanlığı müjdeyi verdi! O ödemelere dev zam: İşte ödenecek yeni rakam

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Aile Bakanlığı müjdeyi verdi! O ödemelere dev zam: İşte ödenecek yeni rakam
İhtiyaç sahibi insanlar sosyal destek ödemelerine yapılacak zamları merakla araştırıyor. O tutarlar belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemelerine zam yapıldı. İşte yeni tutarlar!

ÖDEMELERE ZAM GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara yapılan sosyal destek ödemelerine yapılan zamlar Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından paylaşıldı. Yeni düzenlemeye göre yaşlılık maaşı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arasındaki engelli maaşları 1874 TL, yüzde 70 ve üstü engelli maaşı 2 bin 811 TL'ye yükseldi. 

sosyal destek ödemelerine zam geldi

Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Yapılan yeni düzenlemeye göre sosyal destek ödemeleri artışlı şekilde hak sahiplerimizin hesabına yatacak. 18 yaş altı engelli vatandaşların yakınlarına 1.874 TL, hafif silikozis maaşı 4 bin 50 TL, orta silikozis maaşı 4 bin 629 TL, ağır silikozis maaşı 5 bin 158 TL oldu.' 

Ekonomi
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