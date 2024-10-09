AJet, 2024'te 20 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, firmanın 12 milyon yolcuyu başarıyla taşıdığını ve yılın sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefine ulaşmayı beklediğini açıkladı. 2024 yılı için hedef ise 20 milyonun üzerinde yolcu taşımak.

Tuzla Uçuş Ağına Eklendi

AJet, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinin ardından Tuzla'yı da uçuş ağına dahil etti. Artık her pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Tuzla Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı seferler düzenlenecek. Sarp, bu yeni hattın Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmasını umduğunu söyledi.

Pazardan Pay Almayı Bekliyoruz

Sarp, Tuzla bölgesinin Avrupa'da güçlü bir diasporaya sahip olduğunu belirterek, "Burada büyük bir boşluk var ve bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Danimarka'dan Bosna Hersek'e gelen yolcuları İstanbul üzerinden Tuzla'ya taşıyacağız," dedi.

Hava Yolunda Sürekli Gelişim

AJet, bu ay itibarıyla yurt dışında 9 yeni uçuş noktasına başladı. Gelecek yıl uçak sayısını 104'e çıkarmayı planlayan Sarp, filonun gençleştirilmesi ile yakıt tasarrufu sağlanacağına dikkat çekti.

Ayrıca Yeni Destinasyonlar Açılacak

Sarp, Avrupa'da hala açabileceği yeni destinasyonlar bulunduğunu, İspanya pazarında ciddi talep olduğunu belirtti. Ayrıca, Ankara ve çevresindeki illere yönelik dış hatlarda büyüme hedeflediklerini de vurguladı.

Kendi Pilotlarını Yetiştirecek

Türkiye'de pilot açığı bulunduğuna dikkat çeken Sarp, AJet'in kendi pilotlarını yetiştirmek için yatırımlar yapmayı planladığını ifade etti. Bu kapsamda eğitim ve simülatör merkezleri kurulacak.

Sonuç olarak, AJet, yolcu memnuniyetine odaklanarak büyüme hedeflerini sürdürüyor ve yeni seferlerle hizmet ağını genişletiyor.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’nın ardından, Tuzla kentini de uçuş ağına eklemeleri dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, AJet'in hedef ve planları hakkında bilgi verdi.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’nın ardından, Tuzla kentini de uçuş ağına eklemeleri dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, AJet'in hedef ve planları hakkında bilgi verdi.