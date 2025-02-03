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AJet'in Ocak Ayında Zamanında Kalkış-Varış Oranı Yüzde 80'in Üzerinde

AJet, ocak ayında zamanında kalkış oranını %83,9, varış oranını ise %84,5 olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:09
AJet'in Ocak Ayında Zamanında Kalkış-Varış Oranı Yüzde 80'in Üzerinde

AJet'in Ocak Ayı Performansı

AJet, ocak ayında gerçekleştirdiği uçuşlarda zamanında kalkış oranını yüzde 83,9, varış oranını ise yüzde 84,5 olarak kaydettiklerini duyurdu.

Başarılı Veriler ve Hedefler

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde, Türkiye’nin genç hava yolu markası olarak yılın ilk ayına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Yeşilkaya, "Ocak 2025’te AJet’in zamanında kalkış performansı yüzde 83,9, zamanında varış performansı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. AJet, bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir operasyonel başarı ortaya koydu. Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

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