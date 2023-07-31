Akaryakıt fiyatları cepte para bırakmadı! Bir zam haberi daha: İstasyona giden eli boş dönüyor

Temmuz ayında ÖTV'nin artmasıyla birlikte yükselen akaryakıt fiyatları 6 TL birden arttı. Bu kapsamda motorinin litresi 37 TL'lere kadar çıktı. Benzin ve motorin (mazot) fiyatları, Brent ham-dolar kuru yükseldikçe kademeli bir şekilde yükselmeye devam ediyor, ancak son dakika bilgileri litre motorin fiyatlarının daha da yükseleceğini gösteriyor. Salı gününden itibaren motorin fiyatları 1,07 TL artacak.

ÖTV zammından sonra 3. kez mazot fiyatına zam yapılacak. Motorin fiyatındaki 1,55 TL ve ardından 1,45 TL'lik artışların ardından 1,07 TL daha zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN LİTRE FİYATLARI 37 LİRA OLUYOR





Yapılan zam sonrasında motorin fiyatları İstanbul'da ortalama 36,37 TL'den, Ankara'da 36,87 TL'den İzmir'de 36,99 TL'den satılacak.

MOTORİN SATIŞLARI HAZİRAN'DA ARTTI

Benzin ve motorin fiyatlarına yönelik kilit açıklama Petrol Sanayicileri Derneği'nden (PETDER) geliyor. Sonuç olarak, haziran ayında iç piyasada benzin ve motorinin satışlarında bir artış meydana geldi. Haziran ayında benzin satışları bir önceki yıla göre %48,94 artarak 468.000 metreküpe ulaştı. Motorin satışlarının ise yüzde 4,07 artış göstererek 2 milyon 627 bin 272 metreküpe ulaştığı bildirildi.

Fuel oil satışları %0,20 artışla 14.000.639 ton, kerosen satışları %8,26 düşüşle 100 metreküp ve otogaz satışları %25,84 artışla 324.000.839 ton oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Motorin: 35.4

Benzin: 36.09

Ankara

Motorin: 35.88

Benzin: 36.57

İzmir

Motorin: 36.06

Benzin: 36.68