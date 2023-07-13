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Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Bir zam daha geldi: Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları güncellendi

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Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Bir zam daha geldi: Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt fiyatları güncellendi
Akaryakıt fiyatları durmadan güncelleniyor. Değişimler ile birlikte büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları değişti.

Motorin fiyatlarına yönelik bir zam beklentisi gündemde. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Motorin fiyatlarında 20 Haziran Salı gününden itibaren bir zam yapılması bekleniyor. 17 Haziran 2023 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ise güncel olarak şu şekildedir. İşte detaylar...

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MOTORİN FİYATLARINA ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmelerine sebep oluyor. Haftanın son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 76,31 dolara kadar yükselmişti. Aynı zamanda dolar/TL kuru da hareketli bir süreç geçirerek pazartesi günü 23,77 seviyesine çıkarak tarihi bir zirve yaşadı. İşte ayrıntılar...

akaryakıt

Motorin fiyatlarıyla ilgili olarak sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 20 Haziran Salı gününden itibaren motorin litre fiyatına 1,64 TL'lik bir zam beklentisi bulunuyor. Bu zamla birlikte son 12 günde motorin fiyatlarına toplamda 4,37 TL zam gelmiş olacak. Benzin fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 Türk lirası  iken motorin fiyatları 23,50 Türk lirası  seviyesinde işlem gördü. Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul ilinde motorin litresinin fiyatı ise 22,18 TL, benzinin litresinin fiyatı da  24. 04 Türk lirası olarak belirlenmiş durumda. Ankara'da motorin litresi 22 98 TL, benzin litresi 2445 TL olarak hesaplanırken, İzmir'de motorin litresi 2272 TL ve benzin litresi 24.48 Türk lirası  olarak fiyatlandırılmıştır. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Akaryakıt fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı eklenerek, KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı kullanılarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanır.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların, petrolün fiyatları ve döviz kurlarındaki değişim ve  değişikliklerle birlikte oluştuğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarının güncel durumunu takip etmeye devam etmelidir. 

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