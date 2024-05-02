Akaryakıt fiyatları dibe çakıldı! Motorin benzin LPG alacaklar yaşadı

Motorine uzun zamandır beklenen zam haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki indirimler araç kullanıcılarının maliyetlerini azaltarak ekonomik bir rahatlama sağlıyor. Yeni fiyatların belirlenmesiyle ilgili detaylar merakla beklenirken akaryakıt fiyatlarındaki değişimler sürücülerin bütçelerini yakından ilgilendiriyor.





Motorine Beklenen İndirim Geliyor

Son dönemde zam ve indirim haberleriyle sık sık gündeme gelen akaryakıt sektörü uzun bir süredir istikrarlı bir seyir izliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanacak. Motorin fiyatında 1 lira 17 kuruşluk bir indirim beklenirken benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Özellikle motorin fiyatındaki indirim dizel araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak benzin ve LPG kullananlar için fiyatların sabit kalması bekleniyor. Bu indirime son zamanlarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğu ifade ediliyor. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatının yaklaşık olarak 40,99 Türk Lirası'na Ankara'da 41,88 Türk Lirası'na, İzmir'de ise 42,13 Türk Lirası'na gerilemesi bekleniyor. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 43,62 Türk Lirası Ankara'da 44,47 Türk Lirası ve İzmir'de 44,71 Türk Lirası seviyesinde seyrediyor.