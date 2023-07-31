Akaryakıt fiyatları doları euroyu solladı! Son gelen zam fiyat listesini tepetaklak etti!

29 Temmuz 2023 tarihinde, akaryakıt fiyatlarına yapılan 6 lira zamın ardından, sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgisi sürücüleri şoke ediyor: Motorine bir dev zam daha geleceği duyuruluyor. ÖTV ve KDV artışları nedeniyle fiyatların sürekli değişkenlik gösterdiği bu dönemde, sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki haberleri yakından takip ediyor.

Motorin fiyatlarındaki bu beklenen zam haberi, araç sahiplerini ve ticari şoförleri endişelendiriyor ve akaryakıt istasyonlarına akın etmelerine sebep oluyor. Zam haberi, zaten zorlu ekonomik şartlar altında olan sürücüleri daha da zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

29 Temmuz 2023 tarihine gelindiğinde, sürücülerin aklındaki bir diğer önemli soru ise güncel benzin ve motorin fiyatları. Çünkü akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, araç sahiplerinin günlük harcamalarını da doğrudan etkiliyor. Sürücüler, en güncel fiyat bilgilerine ulaşmak için interneti, haber sitelerini ve akaryakıt istasyonlarının resmi web sitelerini sık sık ziyaret ediyorlar. Yakın zamanda yapılan zamların ardından, benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu, herkesin merak ettiği bir konu haline gelmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM







29 Temmuz 2023 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.00 Lira

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.29 Lira

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 13.90 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.05 Lira

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.35 Lira

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 13.98 Lira

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.53 Lira

Ankara'da motorin litre fiyatı: 35.83 Lira

Ankara'da LPG litre fiyatı: 14.15 Lira

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.63 Lira

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.00 Lira

İzmir'de LPG litre fiyatı: 14.25 Lira

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar ve belirsizlikler, sürücülerin ekonomik planlamalarını zorlaştırıyor ve akaryakıt masraflarının yüksek olması nedeniyle günlük hayatlarını etkileyebiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler, fiyatları sürekli olarak etkilemeye devam ediyor ve tüketicileri belirsizlik içinde bırakıyor. Araç sahipleri, tasarruf yapabilmek için farklı yöntemler araştırmak durumunda kalıyor.