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Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı! Benzin, motorin, LPG fiyatları hayrete düşürecek

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı etkisi yansıdı! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 18:48
Akaryakıt fiyatlarına ÖTV tokadı! Benzin, motorin, LPG fiyatları hayrete düşürecek

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ve üretici enflasyonundaki artışın ardından gelen bu zam, benzin, motorin ve LPG gibi temel yakıtların litre fiyatlarında önemli bir yükselişe neden oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde güncellenen fiyatlar tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu zam kararı, ülke genelindeki taşımacılık ve günlük yaşam maliyetlerini doğrudan etkileyecek potansiyele sahip.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yapılan son ÖTV zammıyla birlikte, 5 Temmuz 2024 tarihinde güncellenen fiyatlar açıklandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 44.69 TL'ye yükselirken, motorin ise 44.65 TL oldu. Öte yandan, Anadolu Yakası'nda benzin 44.56 TL, motorin ise 44.55 TL olarak belirlendi. Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 45.66 TL'ye çıkarken, motorin ise 45.62 TL oldu. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 46.06 TL, motorin ise 46.09 TL olarak güncellendi.

akaryakıt zam

Bu zam kararı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve üretici enflasyonundaki artışın etkisiyle alındı. Söz konusu zamlar, akaryakıt tüketicileri üzerinde doğrudan etkili olacakken, güncellenen fiyatlar araç sahipleri ve işletmeler için yeni bir maliyet ortamı oluşturacak gibi görünüyor.

ÖTV zammıyla birlikte yakıt fiyatlarının nasıl şekilleneceği ve tüketici harcamalarına etkisi merak konusu olmaya devam ediyor.

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