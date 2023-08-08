Akaryakıt fiyatlarına sert müdahale! Araç sahipleri derin bir oh çekecek

Petrol Ofisi'nin Maximum üyelerine müjdesi var. Maximum kredi kartınız ile Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarından yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde büyük avantajlar sizleri bekliyor. Kampanya kapsamında tek seferde 350 TL'den başlayarak 4. akaryakıt alışverişiniz sonucunda 110 TL'ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatınız var.

Akaryakıt veya LPG alımında indirim fırsatı!

Kampanyaya katılmak çok kolay. Yapacağınız tek şey, 1 Temmuz ile 15 Ağustos 2023 tarihlerinin arasında anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında yapacağınız 350 TL ve üzerinde akaryakıt ve LPG alışverişlerinizde 90 TL MaxiPuan kazanın. Bu alışverişlernizden en az birisinin Maximum Temassız kartın "Öde Yap Geç" özelliğini kullanarak veya Petrol Ofisi Pay-Pay ile Maximum Mobil'in "Pazarama" özelliğini kullanarak yaptığınızda toplam 110 TL MaxiPuan kazanırsınız.

Maximum temassız kredi kartı sahiplerinin kampanyadan faydalanabilmesi için 29 Mayıs 2018 tarihine kadar Petrol Ofisi anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına gşiderek temassız kart okuyucu özelliği olan POS cihazını bir kez aktif etmesi gerekmektedir.

29 Mayıs 2018'den sonra üretilen Maximum temassız kredi kartlarının aktivasyon gerektirmediği belirtilirken bu kartlar doğrudan temassız ödeme teslim işlemleri için kullanılabilir. Sadece kartınızı okutarak kolayca LPG, benzin ve mazot satın alın.





Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kampanyaya katılmak çok kolay. Tek yapmanız gereken İşCep ya da Maximum Mobil uygulamasından giriş yaptıktan sonra "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyanın "Katıl" butonuna tıklamanız. Satın almadan önce veya sonra istediğiniz zaman katılabilirsiniz.

Bu kampanya tüm İş Bankasının Maximum, Maximiles ve Privia kredi, banka ve maxipara kartları için geçerlidir.

Kampanyada hangi fırsatlar geçerlidir?

Kampanya kapsamında ticari banka ve kredi kartları, Vadematik kartları, komisyonsuz kartlar, Minimum Fırsat ve MaxiPuan ile yapılan alışverişler ile birlikte ürün iptal ve iade işlemleriyle Maximum POS cihazları ile yapılan işlemler dışında kalan işlemleri kapsamamaktadır.

MaxiPuanları nasıl kullanabilirim?

Kazanılan MaxiPuanlar, yalnızca Maximum ile anlaşmalı Petrol Ofisi akaryakıt istasyonlarında kullanılabilir. MaxiPuanlar 17 Ağustos 2023'te karta yüklenecek ve 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir.

Katılımcılar kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve 110 TL'ye kadar MaxiPuan toplayabilir. Ek kartınız varsa, kampanyadan yararlandığınızda ek kartın bağlı olmuş olduğu ana karta MaxiPuan yüklenecek. Ayrıca, ek kart hamilleri ve ek kartları bağlanan asıl kart hamilleri, aynı promosyon için ayrı ayrı MaxiPuan kazanamazlar.