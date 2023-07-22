Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor: Motorine dev zam geldi

Yapılan ÖTV zamları sonrası rekor kıran akaryakıt fiyatlarına gece yarısı bir zam daha yapıldı. Artık kontak çevirmek hayal olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA BİR ZAM DAHA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zamları sonrasında akaryakıt fiyatları zamlanmış ve rekor kırmıştı. Yapılan zamlar sonrasında benzin ve motorin fiyatları 30 TL'yi geçti. Gece yarısı akaryakıta yine bir zam yapıldı! Motorin 1.55 TL zamlandı. Yapılan zamlar sonrasında güncel olarak şehirlere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;





-İstanbul Anadolu Yakası bir litre benzin 34 TL, bir litre motorin 33.86 TL, bir litre LPG 15.95 TL

-İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin 34.05 TL, bir litre motorin 33.92 TL, bir litre LPG 15.95 TL

-Ankara bir litre benzin 34.53 TL, bir litre motorin 34.40 TL, bir litre LPG 16.15 TL

-İzmir bir litre benzin 34.63 TL, bir litre motorin 34.57 TL, bir litre PG 16.25 TL