Akaryakıt fiyatlarında ibre kırmızıya dönüyor! Dev indirim duyuruldu: Gece yarısı tarife değişecek

Akaryakıt fiyatları bu sefer araç sahiplerinin yüzünü güldürecek! Fiyatlar düşmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz aylarda yeni vergi düzenlemeleriyle akaryakıt fiyatları fahiş şekilde yükselmeye başlamıştı. Brent petrol yükselişi de akaryakıt fiyatlarını etkilerken son birkaç haftadır indirim haberleri vatandaşın yüzünü güldürüyor. Ekim ayında motorin litre fiyatına 2.92 TL indirim, 17 Ekim tarihinde 2.25 TL zam yapılmıştı. 31 Ekim 1.57 TL indirim haberi gelmişti.





Benzin fiyatlarında henüz bir değişiklik beklenmezken motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak indirimler sonrasında motorin fiyatları 36 TL seviyelerine inecek. İstanbul ilinde 36.55 TL, Ankara ilinde 37.14 TL, İzmir ilinde 37.25 TL olması bekleniyor. Güncel olarak büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları ortalama olarak şu şekilde satışa çıkıyor;

-İstanbul 1 litre benzin fiyatı 34.52 TL, 1 litre motorin 38.05 TL, 1 litre LPG 18.24 TL

-Ankara 1 litre benzin 35.14 TL, 1 litre motorin 38.64 TL, 1 litre LPG 18.66 TL