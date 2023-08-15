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Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişiyor! Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa... Gece yarısı istasyona koşun: Büyük zam geliyor

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Akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişiyor! Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa... Gece yarısı istasyona koşun: Büyük zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni zamlar paylaşıldı! Artık trafiğe bile çıkılamayacak! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahipleri yapılan zamlarla bile kontak çeviremeyecek duruma geldi. Akaryakıt fiyatlarına aynı hafta ikinci zam yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKITA YİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz ay yapılan vergi artışları sonrası birçok ilde akaryakıt fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Sonrasında gelen ek zamlarla birlikte benzin fiyatları 36 TL'ye dayandı. Geçtiğimiz Cuma gününden geçerli olmak üzere motorine 1 TL 80 kuruş zam yapıldı. Bu sefer zam haberi benzin için geldi.

benzine yine zam geldi

 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1.30 TL ve 1.55 TL arasında olmak üzere zam yapılıyor. Bu zamlarla birlikte İstanbul'da benzin 38 TL'ye yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatlarının 38 TL'yi geçmesi bekleniyor. 

Ekonomi
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