Akaryakıt fiyatlarında yer yerinden oynayacak! O günden sonra istasyona giden büyük zamla yüzleşecek

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış ivmesi devam ediyor. Dün motorine yapılan 1 lira 80 kuruşluk zamın ardından şimdi de benzin fiyatlarına bir zam geleceği duyuruldu. 15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 55 kuruş arasında yükseleceği tahmin ediliyor. Bu değişiklik sonrasında benzin fiyatları 38 lira sınırını aşacak.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, KDV ve ÖTV oranlarının artışı gibi etkenler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir artış yaşanıyor. Dün gerçekleşen 1 lira 80 kuruşluk motorin fiyatı artışının ardından şimdi de benzin fiyatlarına bir zammın geleceği bildiriliyor.

SALI GÜNÜ ZAM GELİYOR





15 Ağustos Salı gününden itibaren benzin fiyatlarının 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 55 kuruş arasında artması bekleniyor.

Bu fiyat değişiklikleri sonucunda benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise 38 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Şu anki akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, İstanbul'da benzinin litresinin 36 lira 16 kuruş, Ankara'da 36 lira 68 kuruş, İzmir'de 36 lira 79 kuruş olduğunu görüyoruz. Motorinin litre fiyatları ise İstanbul'da 38 lira 38 kuruş, Ankara'da 38 lira 88 kuruş ve İzmir'de 39 lira 5 kuruş olarak belirlenmiş durumda.

Akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığı ise gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunduğu bir karmaşık süreci içeriyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanması ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile gerçekleşiyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar ise rekabet ve serbesti faktörlerine bağlı olarak şirketler ve bölgeler arasında değişiklik gösterebiliyor.

AKARYAKTI FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları birkaç faktöre bağlı olarak hesaplanır. İşte bu faktörlerden bazıları:

Ham Petrol Fiyatları: Akaryakıt üretimi için temel ham madde olan ham petrolün uluslararası piyasada fiyatı önemli bir etkendir. Ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını da etkileyebilir.

Rafineri İşleme Maliyetleri: Ham petrolden akaryakıt üretimi için rafinerilerde yapılan işlemler, üretim maliyetini belirler. Rafineri işleme maliyetlerindeki değişiklikler de akaryakıt fiyatlarına yansıyabilir.

Vergiler: Hükümetler tarafından belirlenen akaryakıt vergileri, akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde etkiler. Vergi miktarı, fiyatın önemli bir bileşenidir.

Dağıtım ve Lojistik Maliyetleri: Akaryakıtın rafineriden son kullanıcıya kadar taşınması ve dağıtımı için harcanan maliyetler de fiyatları etkiler.

Döviz Kuru: Uluslararası ticaretin önemli bir bileşeni olan akaryakıt, genellikle döviz cinsinden alınıp satılır. Bu nedenle yerel para biriminin döviz kuru, akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir.

Arz ve Talep: Akaryakıtın arz ve talebi de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Talep yüksek olduğunda fiyatlar genellikle artabilir.

Politik Faktörler: Jeopolitik olaylar, ülkeler arası ilişkiler ve siyasi faktörler de akaryakıt fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, ham petrol üreten ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar veya üretim kesintileri fiyatlara yansıyabilir.