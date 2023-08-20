Akaryakıt indirimi vatandaşların kursağında kaldı! Benzin, motorin ve LPG fiyatları yine ikiye katladı

Akaryakıt sektöründe yaşanan değişimlere bir yenisinin eklenmesi, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Son zam dalgalarının ardından motorin fiyatları 40 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak, bu gece yarısından itibaren mazot fiyatlarında bir değişiklik daha yaşandı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI





Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ederken, bugün (18 Ağustos) motorin fiyatlarına indirim yansıdı. Araç sahipleri için olumlu bir haber olan bu indirim, güncel akaryakıt fiyatlarını yeniden şekillendirdi.

Gece yarısından itibaren motorine yapılan 1,52 TL'lik indirim, araç sahiplerini rahatlattı. Bu indirimle birlikte güncel akaryakıt fiyatları tekrar revize edildi. Ancak, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 36,83 TL seviyesine gerilerken, benzin litre fiyatı ortalama 37,71 TL olarak belirlendi. Özellikle ÖTV kararının ardından benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışlar, sürücülerin bütçesini etkilemişti.