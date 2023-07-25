Akaryakıt tabelaların vatandaşı çark ettirdi! Litresi artık bu fiyattan satışta!

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, sürücüler ve toplum genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zam, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden sürücüleri olumsuz etkilemişti. Cuma günü motorin fiyatlarına bir kez daha zam gelmesiyle birlikte, şimdi de benzin litre fiyatlarına bir zam daha yapılacağı açıklandı. Bu durum, ulaşım maliyetlerini artırarak taşımacılık ve üretim sektörlerini de olumsuz etkiliyor.

Sürücülerin cebini vuran kötü haberler birbiri ardına gelmeye devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, sürücüleri çıkmaza sokuyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖTV oranlarındaki yükselişle birlikte benzin ve motorin litre fiyatlarına toplamda 6 lira zam gelmişti. Cuma günü, motorin litre fiyatlarına bir kez daha 1 lira 55 kuruşluk zam eklenmiş ve benzin fiyatları da 34 lirayı geçmişti. Ancak kötü haberler henüz bitmiş değil! Şimdi de benzin litre fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı 40 liraya daha da yaklaşacak, sürücüler ekonomik sıkıntıların pençesinde çırpınmaya devam edecek. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüksek dolar kuru ve enflasyon, akaryakıt fiyatlarına olan sürekli yükselişi destekliyor. Sürücüler, gelecek günler için belirsizliklerle karşı karşıya kalırken, akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu sürekli artış, ekonomik açıdan zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.



Sektör kaynaklarına göre, pazartesi günü gece yarısından itibaren benzin litre fiyatlarına 2 lira zam yapılacak. Bu zamla birlikte benzin fiyatları 36 lirayı aşacak. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

- İstanbul benzin fiyatı: 34.05 lira

- Ankara benzin fiyatı: 34.53 lira

- İzmir benzin fiyatı: 34.63 lira

Ekonomik sıkıntılar ve ÖTV oranlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansımıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan 6 lira zamla birlikte benzin fiyatı 34 lirayı aşmış, cuma günü ise motorin litre fiyatlarına 1 lira 55 kuruş daha ek zam gelmişti. Ancak sürücülerin kâbusu bitmek bilmiyor. Yeni bir kötü haberle karşılaşan sürücüler, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatlarına bir zam daha geldiğini öğrendiler. Bu zamla birlikte benzin litre fiyatı 40 liraya daha da yaklaşmış durumda, sürücüler zorlu günlerin ve yüksek akaryakıt fiyatlarının etkisi altında mücadele ediyorlar. Gelecekteki belirsizlikler, sürücülerin ekonomik dengesini daha da zorluyor.