Akaryakıt zamları çıldırttı! Randevu dönemi resmen başladı: Araç sahipleri artık buna başvuruyor

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen ÖTV zammı nedeniyle LPG'ye olan talep arttı. LPG'nin benzin ve motorine göre daha ucuz olması, araç sahiplerinin tasarruf yapmak için LPG sistemine geçmeye yönlendirdi. Mazot ve benzin fiyatlarındaki artış sonrası LPG'nin avantajı daha da belirginleşti. Şu anda LPG'li araçlar, kilometrede 1 lira 20 kuruş yakarken, benzinli araçların kilometre başına yakıt masrafı 3 lira 30 kuruşa kadar çıkabiliyor. Bu durum, otomobil sanayi merkezlerinde büyük bir talep yoğunluğuna yol açtı. LPG taktırmak isteyen araç sahipleri, randevu dönemi başlaması nedeniyle otogaz dönüşüm işletmelerine hücum etmeye başladı. Bu artan talep, işletmelerin randevu sistemine geçmelerine neden oldu. ÖTV zammının etkisiyle mazot ve benzin fiyatlarının yüksek olması, araç sahiplerini LPG sistemine yönlendirerek, yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamalarını sağlıyor. İşte detaylar...





BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ÖTV ZAMMI

Benzin ve motorin fiyatlarındaki zamlar nedeniyle LPG sistemine olan talep artarken, işletmeler randevu sistemine geçti. Bir işletme sahibi, önceki dönemlere göre talepte büyük bir artış olduğunu ve günde 8-10 aracın LPG taktırmak için geldiğini ifade etti. Montaj sürelerinin ortalama 6 saat olduğunu belirterek, müşterilerin araçlarını sabah bırakıp akşam aldığını söyledi. İşte ayrıntılar...





LPG sistemini taktırmak isteyenler, benzinli bir araca LPG sistemi takmanın maliyetinin 10 ila 20 bin lira arasında değiştiğini öğreniyorlar. Bu durumda, otogaz masrafının ortalama 10 ila 20 bin kilometrede geri ödendiği anlaşılıyor. Bu nedenle birçok araç sahibi, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlarla karşılaştığında LPG sistemine geçmeyi tercih ediyorlar.

LPG sistemi taktıran bazı araç sahipleri de, şu anki LPG fiyatının 12-13 lira, benzin fiyatının ise 35 lirayı geçtiğini belirterek, fiyat farkının yaklaşık yarısına denk geldiğini söyledi. Bu nedenle araçlarına LPG taktırmayı tercih ettiklerini ve bundan sonra LPG ile devam edeceklerini ifade ettiler. Ancak artan talep nedeniyle, LPG taktırmak isteyenlerin iki gündür sıra beklediklerini belirten araç sahipleri, işletmelerin randevu sistemine geçmesiyle daha düzenli bir hizmet alacaklarına inanıyorlar.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki sürekli artışlar, araç sahiplerini alternatif yakıtlara yönlendiriyor. LPG'nin fiyatının benzinin yarı fiyatı kadar olması, tasarruf yapmak isteyenleri LPG sistemine yönlendiriyor. Ancak LPG sistemi takmanın başlangıç maliyetinin yüksek olması, bazı araç sahiplerini tereddüt ettirebiliyor. Ancak uzun vadede yapılan tasarruf, LPG sisteminin avantajlarını gösteriyor ve birçok kişi için benzin ve motorin zamlarına karşı çare olarak görülüyor.