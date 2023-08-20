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Akaryakıt zamları elektrikli bisikletlere talebi arttırdı! Yüzde 113 artışla satış rekoru kırıyor

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Akaryakıt zamları elektrikli bisikletlere talebi arttırdı! Yüzde 113 artışla satış rekoru kırıyor
Akaryakıt zamları ve artan araç fiyatları, son iki ayda elektrikli bisiklet talebini büyük oranda artırdı. Hepsiburada'nın verilerine göre, çevre dostu ulaşım alternatifleri öne çıktı. Detaylar haberimizde...

Son dönemde akaryakıt zamlarının yanı sıra araç fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerine olan ilgisini artırdı. Bu bağlamda, son iki ayda elektrikli bisiklet siparişlerinde dikkate değer bir artış yaşandı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET SİPARİŞLERİNDE YÜZDE 113'LÜK ARTIŞ OLDU

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Hepsiburada'nın e-ticaret verilerine göre, Haziran ve Temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişleri Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla yüzde 113'lük büyük bir artış gösterdi. Elektrikli scooter siparişleri ise aynı dönemde yüzde 31 oranında yükseldi.

Bu trendin ardında çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki artış yatıyor. Kullanıcılar, hem çevreyi korumak hem de bütçelerini daha iyi yönetmek amacıyla elektrikli bisiklet ve scooter gibi alternatiflere yöneliyor. Özellikle şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan bu araçlar, trafik sıkışıklığının yanı sıra akaryakıt maliyetlerinden de kaçınma imkanı sunuyor.

Elektrikli bisikletler ve scooterlar, sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyenler için çekici bir seçenek haline gelmeye başladı. Yükselen talep, bu tür ulaşım araçlarının teknolojik gelişimine de olumlu yansıyor. Gelişen batarya teknolojileri ve daha verimli motor sistemleri ile elektrikli bisikletler ve scooterlar, daha uzun mesafeleri daha rahat şekilde kat etme yeteneği sunuyor.

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