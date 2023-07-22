Akaryakıt zamları toplu taşımaya darbe vurdu! O ilde de otobüs ve dolmuşlara zam geldi: İşte yeni bilet ücretleri

Kayseri'de toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle gündemde. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerdeki artışı göz önünde bulundurarak tarife güncellemesi yaptı.

TAM BİLET FİYATI 11,50 TL OLDU





Ulaşımın sürdürülebilirliği için gerekli görülen bu adımla tam bilet fiyatı 11,50 TL, indirimli bilet ise 6,25 TL olarak belirlendi.



Toplu ulaşımın kentlerdeki önemi ve çevreye katkısı da vurgulandı. Modern kentlerde tercih edilen toplu taşıma, trafik yoğunluğunu azaltarak hava kalitesini artırırken, ekonomik olması da vatandaşların ulaşım maliyetlerini düşürüyor. UKOME tarafından yapılan düzenlemelerle toplu ulaşımın kalitesi ve sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Maliyet artışlarına rağmen, toplu ulaşımın önemi ve çevre dostu yapısı göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemeler, kent içi ulaşımın daha güvenli ve ekonomik bir şekilde sağlanmasına yardımcı olacak. Toplu ulaşımın önemi ve katkılarıyla, Kayseri'de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya ve çevreyi korumaya yönelik önemli bir adım atılmış oldu.