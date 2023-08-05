Akaryakıt zamlarında tren yola çıktı! Ne 30 ne 40 TL... Rakamı duyan arabayı garaja çekiyor
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Akaryakıt fiyatlarına her geçen gün gelen artış araç sahiplerini çıkmaza sokmaya başladı. İstanbul, İzmir ve Ankara’daki güncel motorin fiyatları herkesi şoka uğrattı.
Son dönemlerde akaryakıta gelen zamlar durmak bilmiyor. Benzinli, dizel, LPG’li demeden tüm araç sahipleri mutsuzluğun kapılarını açtı. Ardı ardına gelen zam haberleri ile işler değişmeye başladı.
Akaryakıt Fiyatları Durmak Bilmiyor
Güncel fiyatlara yetişmek için her geçen gün benzin istasyonlarındaki tabelalar değişmeye başlamaktadır. Bugün gelen yeni zamla birlikte üç büyükşehirdeki benzin fiyatları da değiştir.
İzmir
Motorin: 37,07 TL
Benzin: 36.67 TL
LPG; 16,00 TL
Ankara
Motorin: 36,90 TL
Benzin: 36,57 TL
LPG: 16,29 TL
İstanbul
Motorin: 36,47 TL
Benzin: 36,09 TL
LPG: 16,38 TL
Ekonomi