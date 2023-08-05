Akaryakıt zamlarında tren yola çıktı! Ne 30 ne 40 TL... Rakamı duyan arabayı garaja çekiyor

Son dönemlerde akaryakıta gelen zamlar durmak bilmiyor. Benzinli, dizel, LPG’li demeden tüm araç sahipleri mutsuzluğun kapılarını açtı. Ardı ardına gelen zam haberleri ile işler değişmeye başladı.





Akaryakıt Fiyatları Durmak Bilmiyor

Güncel fiyatlara yetişmek için her geçen gün benzin istasyonlarındaki tabelalar değişmeye başlamaktadır. Bugün gelen yeni zamla birlikte üç büyükşehirdeki benzin fiyatları da değiştir.

İzmir

Motorin: 37,07 TL

Benzin: 36.67 TL

LPG; 16,00 TL

Ankara

Motorin: 36,90 TL

Benzin: 36,57 TL

LPG: 16,29 TL

İstanbul

Motorin: 36,47 TL

Benzin: 36,09 TL

LPG: 16,38 TL