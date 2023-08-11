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Akaryakıt zammında ortalığı sallayan iddia! Toplam 6 TL zam birden geliyor

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Akaryakıt zammında ortalığı sallayan iddia! Toplam 6 TL zam birden geliyor
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar tepkilere neden olurken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzine 2, motorine 4 TL zam mı geliyor? sorusuna yanıt aranırken 6 TL birden zam için nefesler tutuldu.

Temmuz ayıyla beraber başlayan zam serisi Ağustos'ta etkili olurken akaryakıt fiyatlarında ki artışlar isyan ettirecek hale geldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyatları için tahminlerini güncelledi. 2024 yılında petrol fiyatlarının 86,48 dolar seviyesine çıkarılacağı tahminleri yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları haberimizde yer almaktadır.

10 ağustos akaryakıt

AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37,00 TL

LPG: 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG: 16,02 TL

İSTANBUL

Benzin: 36,06 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG: 16,29 TL

Ekonomi
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