Akaryakıt zammında ortalığı sallayan iddia! Toplam 6 TL zam birden geliyor

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar tepkilere neden olurken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzine 2, motorine 4 TL zam mı geliyor? sorusuna yanıt aranırken 6 TL birden zam için nefesler tutuldu.