Akaryakıta beklenen indirim geldi! Sürücülerin yüzü gülüyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Akaryakıta beklenen indirim geldi! Sürücülerin yüzü gülüyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
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Bu sefer zam değil indirim haberi geldi! Akaryakıt fiyatları düşüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında son aylarda yaşanan yükselişler vatandaşları epey zorlarken indirim haberleri yüzleri güldürüyor. Yapılan son haberlere göre motorin fiyatlarına 1 TL 60 kuruş indirim geldi. Güncel olarak motorin fiyatları şu şekilde;

motorin fiyatlarında indirim

-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin 36.42 TL

-Ankara 1 litre motorin 37 TL

-İzmir 1 litre motorin 47.18 TL

-Adana 1 litre motorin 37.43 TL

-Bursa 1 litre motorin 37.07 TL

-Antalya 1 litre motorin 37.68 TL

-Diyarbakır 1 litre motorin 37.71 TL

-Trabzon 1 litre motorin 37.35 TL 

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