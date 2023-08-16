Akaryakıta dev zam: Benzinin litre fiyatı 38 TL'yi gördü

Gece yarısından itibaren akaryakıt sektörü bir kez daha zam haberiyle sarsıldı. Benzinde bir önceki fiyattan 1 lira 55 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu son zamla birlikte, seçim sonrası geçen iki ay içerisinde benzine yapılan zamların toplam oranı %90,4'e ulaştı.

BENZİN FİYATLARI 38 TL'Yİ AŞTI





Yükselişle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı göz kamaştırıcı bir şekilde 38 TL sınırına dayandı. Ancak sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de benzin fiyatları 38 TL'yi aştı, vatandaşların cep harçlığını sarsan bir gelişme yaşandı.

Son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, adeta bir dalganın etkisi gibi sürekli bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Bu son zam, sadece bir ay önce benzinin litre fiyatına eklenen yüksek ÖTV tutarının da etkisiyle gerçekleşti. Özellikle kurşunsuz benzin üzerinden alınan ÖTV tutarı, bir ay önceye göre neredeyse üç kat artarak 2,52 liradan 7,52 liraya çıktı. Motorin için de durum benzerdi; motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı 2,05 liradan 7,05 liraya çıkarıldı.

Bu artışlar, yaklaşık bir ay önce pompa fiyatlarına 6 lira olarak yansımıştı. Ancak 16 Temmuz tarihine gelindiğinde, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL'ye, motorin fiyatları ise 32,36 TL'ye yükselmişti. Ancak bu durum vatandaşların endişelerini dindirmedi, çünkü akaryakıt fiyatlarına gelen artış dalgası devam etti.

21 Temmuz'da motorine bir kez daha 1 lira 55 kuruş zam geldi. Ardından 25 Temmuz'da benzin fiyatlarına 2 TL'lik bir zam daha eklendi. Motorin 28 Temmuz'da 1,45 TL, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL zam alarak, vatandaşların bütçesine daha fazla yük bindirdi.

