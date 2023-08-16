Akaryakıta gece yarısı zammı cepleri yaktı! Benzinliğe giden yeni fiyatı görünce geri dönecek

Türkiye içinde benzin ve motorin fiyatları hesaplamaları; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının belirlenmesi ile başlar. Bu değere, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile hesaplanan ton fiyatı eklenir ve sonuçta pompa fiyatı elde edilir.

16 Temmuz tarihinde kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 Lira iken, bu tutar 7,52 Lira'ya yükseltilmişti.

16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 Lira seviyesine çıkmıştı. 25 Temmuz'da ise benzin fiyatlarına 2 Lira'lık bir zam daha gelmişti.

AKAR YAKIT FİYATLARINDA SON DURUM





25 Temmuz'da benzinin litresi 36,01 Lira seviyesine ulaştı. Resmi bir zam açıklanmasa da son iki haftada fiyatlar 12 kuruş yükselerek 36,13 Lira oldu. Petrol fiyatlarındaki artış ve uluslararası benzin piyasasındaki yükseliş, litre başına 1,30 ila 1,55 Lira arasında bir zam ihtimalini artırıyor.

Bu zam ile birlikte, bir litre benzin 37,43 Lira'ya alınabilecek. 55 litrelik bir depo sahibi olan bir araç sahibi, deposunu 2.058 Lira'ya doldurabilecek. 100 kilometrede 8 litre yakıt tüketen bir araç, bu mesafede 300 Lira harcayacak.

Seçim sonrası en büyük zamlardan biri akaryakıta geldi. Akaryakıt ürünlerine alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, artışın nedeninin depremin yarattığı ek maliyet ve ÖTV'nin enflasyona karşı değer kaybetmesi olduğunu açıkladı.

29 Mayıs'ta litre başına 20,57 Lira olan benzin fiyatı, 26 Temmuz'da 36,06 Lira seviyesine ulaştı. Salı günü beklenen zamla birlikte, seçim sonrası artış oranı yüzde 82 seviyelerine yükselecek.