Akaryakıta görülmemiş zam! 6-8 TL arası zam bekleniyor: Araç sahipleri yandı

Son seçimlerin ardından dolar kurundaki artışın etkisiyle zamlanan akaryakıta şimdi de bir vergi zammı eklendi. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, akaryakıtta yaşanan zam furyasının süreceğini ifade etti.



6 İLE 8 TL ARASI ZAM KAPIDA

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına yapılan vergi artışları, tüketicilerin ceplerine ek bir yük getirmeye devam ediyor. Akaryakıta uygulanan KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltti. İkinci tur seçimlerinin ardından motorine yüzde 28, benzine ise yüzde 25,4 oranında zam gelmesiyle birlikte tüketicilerin yakıt masrafları daha da arttı.

Vergi uzmanları, akaryakıt ürünlerindeki vergi artışının pompa fiyatlarına 6 ile 8 lira arasında yansıyacağını öngörüyor. Bu vergi artışının sadece başlangıç olduğunu ve gelecek dönemlerde daha fazla zammın beklendiğini belirten uzmanlar, tüketicilerin yakıt masraflarının giderek daha da yükseleceği uyarısında bulunuyor.

Dr. Ozan Bingöl, akaryakıt ürünlerindeki vergi artışının litre başına 2,5265 lira olan 95 Oktan kurşunsuz benzin için yıl sonuna kadar yaklaşık 5 lira artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkacağını ifade ediyor. Bu vergi artışının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte tüketicilerin akaryakıt için 6 ile 8 lira arasında daha fazla ödeme yapması gerekeceği öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışları, tüketicilerin ulaşım maliyetlerini olumsuz etkilerken, aynı zamanda genel yaşam maliyetlerini de artırıyor. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini zorlamakta ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Yakıt fiyatlarındaki vergi düzenlemeleri ve artışlar, vatandaşların gelecek dönemlerde daha tasarruflu ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri konusunda teşvik edici bir etki yaratmaktadır.