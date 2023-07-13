Akaryakıta kalıcı zam geliyor! Artık her depoda bu para alınacak: Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarının değişkenliği, Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar ile KDV ve ÖTV oranlarındaki zamlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar ve indirim-zam haberleriyle sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarını merakla takip etmektedir.

MOTORİNE 1,7 LİRALIK ZAM





Son güncellemeye göre, motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam yapılmıştır. Ancak benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmamıştır. İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 lira, benzinin litresi ise ortalama 26.65 lira olarak satılmaktadır.

Brent petrol fiyatı, Rusya'nın ham petrol üretiminin azalmaya başladığına dair işaretlerle birlikte yüzde 2 oranında değer kazanmış ve bu sabah da gücünü korumaktadır. Londra'da vadeli fiyatlar, mayıs ayının başında aşağı yönlü kırılan 80 dolar seviyesine yakın bir bölgeden işlem görmektedir.