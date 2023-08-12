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Akaryakıta salı günü yeni bir zam bekleniyor

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Akaryakıta salı günü yeni bir zam bekleniyor
Motorinin litresine gelen son zammın ardından benzinin litre fiyatında da bir artış beklenmekte. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu zammın 15 Ağustos günü geleceği ön görülüyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken gümrük vergisiz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleyicisi) paylarının eklenmesi rafinerinin KDV'siz satış fiyatını verir. Pompa fiyatları, Akdeniz İtalya pazarı için günlük yayınlanmış olan CIF Akdeniz ürünlerinin fiyatlarıyla birlikte günlük dolar kuru kullanılarak hesaplanan ton fiyatları kullanılarak hesaplanmaktadır.

Bilindiği üzere, 16 Temmuz günü kurşunsuz benzinin litre fiyatına ÖTV tutarı 2,52 TL'den 7,52 TL'ye yükseltildi. Bu zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları 34,01 TL'ye yükselirken 25 Temmuz'da benzin fiyatlarına 2 TL daha zam geldi. 25 Temmuz'da 1 litre benzin 36,01 TL'ye yükseldi. Resmi bir fiyat artışı açıklanmadı ancak fiyat son iki haftada 12 kuruş artarak 36.13 TL oldu.

Akaryakıta salı günü yeni bir zam bekleniyor

Türkiye'nin bahsettiği ham petrol fiyatları ve benzin piyasasındaki yükseliş nedeniyle litre başına 1.30-1.55TL'lik bir zam ihtimali artıyor.

Bu fiyat artışı yürürlüğe girdiğinde litre benzin 37,43 TL'den satışa sunulacak. 55 litre deposu olan bir arabanın deposu 2.000 58 TL ile doldurulabiliyor. Şehir içinde yakıt tüketiminin ise 100 kilometrede 8 litre şeklinde belirlenen bir aracın bu güzergahta 300 TL harcayacağı hesaplanıyor.

Seçim sonrası en büyük artışlardan biri akaryakıt fiyatında oldu. Akaryakıta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin iki nedenle artırıldığını bildirdi. Birincisi, depremden kaynaklanan ek maliyettir. İkinci sebep ise enflasyon karşısında ÖTV tutarlarındaki düşüş gösterilmektedir.

 29 Mayıs'ta 20,57 TL olan benzin 1 litre, 26 Temmuz'da 36,06 TL oldu. Seçim sonrası artışın %82'ye çıkmasıyla Salı günü bir artış beklentisini artırmakta..

Ekonomi
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